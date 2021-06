Leipzig

Es war die vierte Brandnacht innerhalb einer Woche: Im Leipziger Norden sind am Donnerstag kurz nach Mitternacht Autos und Lastwagen in Flammen aufgegangen. Schon in der Nacht davor und vergangene Woche gab es – ebenfalls in Gohlis – mehrere Feuer. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen den Fällen. Ein Überblick über die Ereignisse.

Brandserie in Gohlis: „Alle haben Angst um ihre Autos“

Mittwoch, 16. Juni

23.50 Uhr: Kurz vor Mitternacht ging in der Sylter Straße der erste Lkw in Flammen auf – Polizei und Feuerwehr kommen zu spät. Der Iveco-Lastwagen brennt vollständig aus. Auch ein daneben abgestellter Mazda wird durch das Feuer beschädigt.

Donnerstag, 17. Juni

0.30 Uhr : Ein Zeuge verhindert in der Max-Liebermann-Straße einen größeren Brand. Er schreitet ein und löscht an einem MAN-Lastwagen ein Feuer, das auf dem Radkasten gelegt wurde.

0.53 Uhr : Währenddessen brennt es auch in Reudnitz: Am Eingang des Haus des Jugendrechts in der Witzgallstraße zünden Unbekannte mehrere Gegenstände an, nach LVZ-Informationen unter anderem auch Autoreifen. Die Feuerwehr löscht den Brand, bevor die Flammen weiter auf das Gebäude übergreifen.

1.30 Uhr : In der Herloßsohnstraße meldet ein Zeuge ein weiteres Feuer: Ein E-Smart brennt vollständig aus – unklar ist bislang, wieso.

2 Uhr : Zwei weitere Lastwagen und ein Wohnwagen werden in der Franz-Mehring-Straße in Gohlis-Nord angezündet. Die Fahrzeuge brennen zum Teil vollständig aus, drei weitere Autos werden durch die Hitze beschädigt.

3.40 Uhr : Die Polizei stellt fest, dass der MAN-Laster in der Max-Liebermann-Straße ein weiteres Mal angezündet wurde. Die Beamten löschen die Flammen.

6.40 Uhr : Donnerstagmorgen bemerkt ein Autohalter, dass Unbekannte seinen Pkw in der Claudiusstraße nahe Viertelweg anzünden wollten. Ein großes Feuer gab es nicht, deswegen entstand nur ein geringer Schaden.

7 Uhr : Auch an einem Transporter in der Weinligstraße war in der Nacht versucht worden, Feuer zu legen – das bemerkt der Halter ebenfalls am Morgen. Ein Feuer gab es nicht.

: Auch an einem Transporter in der Weinligstraße war in der Nacht versucht worden, Feuer zu legen – das bemerkt der Halter ebenfalls am Morgen. Ein Feuer gab es nicht. 7 Uhr: Ähnlich war es bei einem VW Touareg in der Hans-Oster-Straße: Auch hier wurde die Reifen beschädigt, ein Brand brach wieder nicht aus.

Die Lastwagen-Brände im Überblick. Quelle: Benjamin Winkler

Freitag, 18. Juni

2.50 Uhr: Freitagmorgen wird in der Bleicherstraße ein Feuer an einem Lastwagen gemeldet, dessen Führerhaus in Flammen steht. Der Frontbereich brennt dabei nach Angaben der Polizei vollständig aus.

Mittwoch, 23. Juni

0.50 Uhr : In der Olbrichtstraße zünden Unbekannte einen geparkten Lastwagen an. Anwohner bemerken die Flammen, informieren die Einsatzkräfte und beginnen zu löschen. Durch das Feuer wurde die Fahrgastkabine beschädigt.

7.45 Uhr: Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen versuchte ein Unbekannter, einen Mercedes GLE Coupé im Schlößchenweg anzuzünden. Das Fahrzeug brannte aber nicht komplett. Der Schaden wurde gegen 7.45 Uhr bemerkt, die Polizei bemerkte Brandspuren. Schaden: circa 2000 Euro.

Donnerstag, 24. Juni

Kurz nach Mitternacht : Ein Lastwagen steht in der Landsberger Straße in Flammen. Unbekannte hatten ihn auf unbekannte Art und Weise angezündet, berichtet die Polizei. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

0.50 Uhr: Auf einem Parkplatz in der Sylter Straße brennen drei Pkw vollständig aus. Die Flammen beschädigen außerdem ein viertes Auto. Die Feuerwache Nord und die Freiwillige Feuerwehr Wiederitzsch löschen die Brände.

Von Josephine Heinze