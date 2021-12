Leipzig

Unbekannte Täter haben am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr an der Gohliser Straße versucht, einen 34-Jährigen auszurauben. Der Mann war mit seinem Fahrrad in der Nähe des Kirchplatzes unterwegs, um Essen auszuliefern als zwei Personen versuchten, ihm Bargeld und die Lieferung zu rauben. Sie bedrohten ihn mit einem Messer und einem Elektroschocker und flüchteten ohne Beute.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei, blieben die Täter, ein Mann und eine Frau, flüchtig. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von RND