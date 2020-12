Leipzig

In der Nacht zum Mittwoch haben zwei Männer einen Transporter, der im Leipziger Stadtteil Anger-Crottendorf abgestellt war, mit Graffiti besprüht. Nach Angaben der Polizei meldete sich gegen 1 Uhr ein Passant und beschrieb die Täter. Als die Streifenbeamten am Tatort ankamen, beobachteten sie, wie zwei Personen in Richtung Breite und Dresdener Straße flüchteten.

Einer der beiden konnte der Polizei entkommen, den anderen verfolgten die Beamten bis zu einem Grundstück in der Kapellenstraßen. Hier kletterte der Verdächtige über ein Tor auf den Innenhof und anschließend auf ein Baugerüst. Nachdem der Flüchtige die Rufe der Polizisten ignorierte, kletterte er doch wieder nach unten und wurde in Gewahrsam genommen.

Der 24-Jährige musste sich ausweisen und wurde untersucht – es fanden sich jedoch keine Farbspuren an seiner Kleidung. Die Polizei sicherte daher noch Spuren am Tatort und ermittelt weiter. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von ungefähr 10.000 Euro.

Von tsa