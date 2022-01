Leipzig

Bei einem Angriff in Leipzig Grünau ist ein 17-Jähriger am Samstagabend verletzt und ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sei der Junge nach dem Aussteigen aus der Straßenbahn von mehreren Täter angegriffen worden. Die Unbekannten schlugen den 17-Jährigen ins Gesicht und nötigten ihn dazu, sowohl seine technischen Geräte, als auch Kleidung abzugeben. Anschließend konnten die Täter unerkannt flüchten. Der 17-Jährige musste ambulant behandelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/isa