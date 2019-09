Leipzig

Wegen fünf Euro ist am Dienstagabend ein Trinkgelage in Grünau-Mitte eskaliert. Zunächst hatte ein 58-Jähriger mit einem anderen Mann vor einem Supermarkt in der Alten Salzstraße mehrere Biere geleert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Gegen 20 Uhr gab es Streit um fünf Euro, die der 58-Jährige in einem Beutel bei sich hatte.

Der etwa 50 bis 60 Jahre alte Trinkkumpan forderte das Geld ein und schlug dem Beutelbesitzer ins Gesicht. Dieser trug Hämatome und Blessuren im Gesicht davon, die ambulant behandelt werden mussten. Anschließend machte sich der Angreifer ohne Beute aus dem Staub.

Warum er es plötzlich auf das Geld abgesehen hatte, konnte nicht aufgeklärt werden. Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung.

Von nöß