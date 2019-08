Leipzig

Sechs Personen sind in den frühen Morgenstunden des Sonntags bei einem Wohnungsbrand in Leipzig-Grünau leicht verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, hielten sie sich alle in einer Wohnung im zehnten Stock auf, als dort das Feuer ausbrach. Sämtliche Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Ludwigsburger Straße mussten das Haus verlassen. Sie konnten aber wenige Stunden später wieder zurückkehren, als der Brand gelöscht war.

Die Wohnung, in der das Feuer gegen 4.45 Uhr ausgebrochen war, sei zunächst nicht mehr bewohnbar, so die Sprecherin. Die sechs Personen, unter ihnen auch der Mieter der Wohnung, kamen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Die Polizei könne eine Brandstiftung nicht ausschließen, so die Sprecherin.

Von LVZ