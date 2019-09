Leipziger Händler vermitteln dubiose Gold-Geschäfte der PIM GmbH bis zum letzten Tag

Leipzig

Wie tief sind Geschäftspartner und Anlagevermittler in den mutmaßlichen millionenschweren Gold-Betrug der PIM GmbH verstrickt? Verbraucherschützer halten es für möglich, dass Leute aus dem Vertriebsnetz der ins Visier der Staatsanwaltschaft geratenen Firma vonkriminellen Machenschaftennicht zwingend etwas gewusst haben müssen. Ein Geschäft in der Leipziger Innenstadt versuchte sogar noch wenige Tage, bevor Ermittler am 4. September die Firmenzentrale im hessischen Heusenstamm stürmten, Ängste von besorgten Kunden zu zerstreuen.

Vertrag storniert

„Das Goldhaus hat mir am 23. August einen Vertrag mit der PIM GmbH vermittelt“, erinnert sich der 64-jährige Norbert M. (*). „Ich habe mich lange mit dem Gedanken getragen. Zinsen bekommt man ja kaum noch. Also wollte ich in Gold anlegen, das Goldhaus machte ja auch überall Werbung dafür.“ Doch schon bald hätten ihn Zweifel beschlichen, befeuert durch warnende Berichte über die hessische Firma im Netz. „Das, was ich über die PIM Gold im Internet gelesen habe, veranlasst mich leider zur einer Stornierung der Verträge“, schrieb er am 27. August an den Vermittler des Goldhauses.

Zwei Tage später antwortete der Edelmetallberater. Man betreibe seit fast 30 Jahren den Goldhandel, seit zwölf Jahren gemeinsam mit der PIM GmbH. „In all den Jahren sind sämtliche eigenen Prüfungen des Unternehmens ausschließlich positiv ausgefallen“, heißt es in dem Schreiben. „Alle Kunden haben sowohl ihr Gold als auch den entsprechenden Bonus erhalten. Natürlich gibt es Neider am Markt, die den Erfolg nicht für sich selbst verbuchen können.

Diese nutzen leider die Möglichkeiten der unlauteren Verbreitung von Falschaussagen über das Internet.“ Würde auch nur ein kleiner Teil dieser Aussagen stimmen, so argumentierte der Berater, „so hätte man schon längst zum Schutz der zukünftigen Käufer die Firma PIM GmbH geschlossen“. Wirtschaftsprüfberichte zweimal jährlich durch unabhängige Wirtschaftsprüfer würden den jeweiligen Depot-Bestand bestätigen.

Provision im Blick

An jenem Tag, als die Staatsanwaltschaft Darmstadt zur Razzia bei der PIM GmbH anrückte und den mutmaßlichen Drahtzieher (48) verhaftete, überwies Norbert M. vertragsgemäß eine fünfstellige Summe an die Gold-Firma. „Gegen meine innere Stimme“, sagt er, „das war meine eigene Dummheit.“ Der Berater in Leipzig habe ihm gesagt, dass er selbst sein Geld dort angelegt habe. Inzwischen wird wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges gegen weitere fünf Tatverdächtige aus der PIM-Führung ermittelt. Nach Medienberichten sollen etwa 10 000 Anleger Gold im Wert von rund 150 Millionen Euro erworben haben, nahezu 1,9 Tonnen Gold würden jedoch fehlen.

„Ob die Vermittler in den Jahren 2017 und 2018 tatsächlich von einem Betrug wussten, ist fraglich“, sagte Madlen Müller, Referentin für Finanzdienstleistungen bei der Verbraucherzentrale Sachsen, auf LVZ-Anfrage. „Aber wenn jetzt kurz vor den Maßnahmen der Behörden noch Verträge abgeschlossen wurden, kann man schon Kenntnisse von der Entwicklung unterstellen.“ Ohnehin habe man den Eindruck, „dass hier viel verkauft wurde um der Provision willen“.

„Nichts bewiesen“

Ein anderer PIM-Vermittler, der außerhalb von Leipzig tätig ist, versicherte: „Ich habe keinen Kunden mit Absicht da rein gebracht, um Provisionen abzuzocken. Wir sind alle davon ausgegangen, dass dieses Geschäftsmodell funktioniert.“ Allerdings habe er bereits vor zwei Jahren aufgrund erster Gerüchte im Internet seinen Kunden nahegelegt, kein frisches Geld mehr einzuzahlen und abzuwarten, was passiert. Neue Verträge habe er seitdem auch nicht geschlossen.

Auch die Kunden des Leipziger Goldhauses bekamen mittlerweile die Empfehlung, „aktuell keine Zahlungen an die PIM GmbH zu leisten und auch eingerichtete Daueraufträge bis auf Weiteres zu stoppen“. Verfasst wurde dass Schreiben am 10. September, knapp eine Woche nach der Razzia in Hessen. „Aus unserer Sicht erst einmal eine reine Vorsichtsmaßnahme“, heißt es darin, „da solange das prüfende Verfahren der Staatsanwaltschaft läuft, noch nichts bewiesen“ sei. (*Name auf Wunsch geändert)

Von Frank Döring