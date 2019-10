Leipzig: In diesen Stadtteilen brennen am häufigsten Autos

Leipzig

Der Schaden geht inzwischen in die Millionen: Mehr als 200 Fahrzeuge sind in den vergangenen Jahren in Leipzig durch Brandstiftungen beschädigt oder zerstört worden. Trotz intensiver Ermittlungen konnten nur die wenigsten Taten aufgeklärt werden. In vielen Fällen entkamen die Feuerteufel unerkannt. Erstmals legte die Polizei nun auf Anfrage der LVZ aktuelle Zahlen vor, wo die Täter seit 2017 am häufigsten zuschlugen. Betroffen ist demnach insbesondere der Süden der Messestadt, aber auch am Stadtrand brennt es öfter als in der City.

Connewitz und Zentrum-Süd besonders betroffen

Alleine in den ersten neun Monaten dieses Jahres gab es bereits 51 Fälle, bei denen eines oder mehrere Fahrzeuge vorsätzlich in Flammen gesetzt wurden. Zuletzt brannten in der Nacht zum Montag im Stadtteil Reudnitz-Thonberg ein Auto und ein Moped. Die Täter konnten flüchten – wie in vielen anderen Fällen auch. 2017 und 2018 lagen die Brandstiftungen mit je 71 Taten auf gleichbleibend hohem Niveau, teilte die Polizei mit. Schwerpunkt ist Connewitz: Im linksalternativen Szeneviertel wurden alleine 18 Fälle seit 2017 registriert. Es folgen das Zentrum-Süd (14 Fälle), Grünau-Mitte (11), Paunsdorf (9) und Gohlis-Süd (9).

Nicht nur Luxuskarossen werden in Brand gesetzt. „Von sehr hochwertigen Fahrzeugen über Kleinwagen bis hin zu verlassenen, abgestellten Autos ist alles dabei“, berichtet Polizeisprecher Alexander Bertram. Betroffen seien fast alle Automarken, ein eindeutiges Muster ist nicht erkennbar. Das Vorgehen der Täter sei jedoch meist gleich: „Im Regelfall werden am oder im Fahrzeug brandbeschleunigende Mittel zum Einsatz gebracht“, schildert Bertram. Dies sei auch überregional zu beobachten und damit kein eindeutiges Indiz auf einen Zusammenhang der Taten in der Messestadt.

Betroffen von den Autobränden sind fast alle Marken, ein eindeutiges Muster ist laut Polizei nicht erkennbar. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Polizei vermutet vielfach politische Motive

Von einer Serie wollen die Beamten aktuell nicht sprechen. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass in vielen Fällen ein politisches Motiv hinter den Bränden steht und auch Mehrfachtäter am Werk sind. Da es meist keine Verdächtigen und auch nur in wenigen Fällen Bekennerschreiben gibt, lasse sich ein extremistischer Hintergrund häufig nur vermuten. Schon ein politischer Aufkleber oder Wahlwerbung am Fahrzeug könne ausreichen, um dieses zum Ziel werden zu lassen, heißt es von der Polizei. Zuletzt waren insbesondere Fahrzeuge von AfD-Mitgliedern angegriffen geworden. Als weitere mögliche Motive gelten Gentrifizierung und „Reviermentalität“, insbesondere in Connewitz. Auch Lust am Vandalismus, Pyromanie, Stalking oder persönliche Racheakte spielen laut Polizei eine Rolle. Dabei handele es sich aber eher um Einzelfälle.

Die Aufklärungsquote ist insgesamt äußerst gering. Da die Taten fast ausschließlich nachts verübt werden, gebe es meist keine Zeugen. „Das macht die Ermittlungen schwierig“, weiß Bertram. Auch von Überwachungskameras würden die Brandanschläge selten aufgezeichnet – was für erfahrene Täter spreche. Nur in zwei Fällen konnten in diesem Jahr Verdächtige ermittelt werden. Ein im März festgenommenes Pärchen, eine 23-Jährige und ein 32-Jähriger, soll auf einem Parkplatz an der Theodor-Neubauer Straße elf Fahrzeuge in Brand gesetzt und weitere Feuer in Wohnhäusern im Leipziger Osten gelegt haben. Anfang September wurde Anklage gegen sie erhoben.

Bei einem Brandanschlag in der Theodor-Neubauer-Straße in Anger-Crottendorf gingen im Februar elf Autos in Flammen auf. Quelle: André Kempner

Am Ostersonntag nahm die Polizei in Gohlis-Süd zudem eine 37-Jährige auf frischer Tat fest, als sie versuchte, einen Mercedes anzuzünden. Sie soll bereits zuvor an fast gleicher Stelle zwei Fahrzeuge abgefackelt haben. Wie die wenigen vor der Aufklärung stehenden Fälle zeigten, würden es Brandstifter häufig nicht bei einer Tat belassen, resümiert die Polizei.

Auch Firmenfahrzeuge im Visier der Täter

Weil nicht selten mehrere Fahrzeuge angezündet oder noch weitere Pkw durch Hitze in Mitleidenschaft gezogen werden, liegt die Gesamtzahl beschädigter Fahrzeuge inzwischen deutlich über den registrierten 193 Fällen. Den Schaden schätzt die Polizei auf siebenstellige Höhe, erhebt dazu aber keine genauen Daten. Bei politisch motivierten oder extremistischen Taten sind der Staatsschutz und das sächsische Landeskriminalamt ( LKA) eingebunden. Letzteres ermittelt auch nach dem Brandanschlag auf fünf Bagger und Baufahrzeuge einer Firma, die für die Deutsche Bahn im Zentrum-Nordwest arbeitete. Die Anfang Februar angezündeten Fahrzeuge standen teilweise weit voneinander entfernt. Die Täter konnten bis heute nicht ermittelt werden.

Der Brandanschlag auf Bagger im Februar konnte bislang nicht aufgeklärt werden. Sie gehörten einer Firma, die für die Deutsche Bahn am Heuweg in Leipzig tätig war. Quelle: Kempner

Die Polizei vermutete bereits nach der Tat einen Zusammenhang mit der Räumung des ehemaligen Bahn-Umspannwerks „Black Triangle“. Für dessen Zukunft deutet sich inzwischen eine Lösung an. Mehrere Clubs wollen es als Kulturzentrum wiederbeleben. Die Serie der Brandstiftungen riss aber auch seitdem nicht ab. Einen effektiven Schutz gegen Brandanschläge auf Autos gebe es indes kaum, konstatiert die Polizei. Sie rät: Wer Gelegenheit habe, sein Fahrzeug in umfriedeten Grundstücken oder in Garagen zu parken, sollte dies besser tun. Welche Maßnahmen die Kripo plant, um den Druck auf die Täter zu erhöhen, dazu wollten sich die Behörden öffentlich nicht äußern.

Von Robert Nößler