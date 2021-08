Leipzig

In der Nacht zum Dienstag wurde durch den Stadtordnungsdienst eine Party im Palmengarten mit über hundert Personen festgestellt. Dabei wurde ein 16-Jähriger von einem Unbekannten angegriffen und zu Boden gebracht. Mehrere unbekannte Männer hielten den Jugendlichen fest, zogen ihm die Schuhe aus und nahmen sein Mobiltelefon an sich. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Der 16-Jährige wurde leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei liegt der entstandene Stehlschaden im dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Dimitroffstraße 1 oder unter Telefon (0341) 966 4 6666 zu melden.

Von Andreas Tappert