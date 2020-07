Leipzig

Ein Autofahrer ist nahe der Kiesgrube in Leipzig-Kleinpösna mit seinem Fahrzeug in einen Graben gestürzt. Das Auto blieb daraufhin auf dem Dach liegen. Der 34-Jährige, der mit einer gleichaltrigen Beifahrerin unterwegs war, habe am frühen Freitagabend die Kontrolle über sein Auto verloren und sei daraufhin in den Graben gestürzt, sagte ein Polizeisprecher. Laut einem Reporter vor Ort wollte der Fahrer wohl eine Schranke umfahren.

Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden den Polizeiangaben nach leicht verletzt.

Von CN