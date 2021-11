Leipzig

In einer Straßenbahn der Linie 1 in Leipzig-Kleinzschocher sind am Samstagabend zwei 15 und 16 Jahre alte Mädchen zunächst bespuckt und beleidigt und schließlich ausgeraubt worden. Gegen 18.25 Uhr habe ein Unbekannter die Jugendlichen zur Herausgabe einer mitgeführten Musikbox aufgefordert und bedroht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die 15-Jährige übergab das Gerät im Wert von rund 200 Euro. Anschließend stieg der Tatverdächtige in der Dieskaustraße aus der Straßenbahn und flüchtete.

Die Polizei ermittelt wegen Raubes. Nach dem Täter wird gefahndet. Er soll 18 bis 22 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und sehr schlank sein. Er trug einen Dreitagebart, kurze, schwarze, nach oben gestylte Haaresowie eine schwarze Hose, eine olivfarbene Jacke und möglicherweise Nike-Schuhe.

Zeugen und Zeuginnen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder unter Tel. (0341) 966 4 6666 zu melden.

Von nöß