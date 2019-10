Kneipen-Chef soll Gast verprügelt haben – weil dieser am Spielautomaten gewann

Leipzig

Das Glück von Christian T. (35) währte nur kurz. Kaum hatte der Gast seinen hohen Gewinn am Spielautomaten eingesteckt, wurde es für ihn und seinen Begleiter in einer Kneipe im Leipziger Stadtteil Möckern gefährlich.

Laut Staatsanwaltschaft soll Geschäftsführer Heiko H. (40) dem Glückspilz am 5. August vorigen Jahres zunächst Manipulation an dem Gerät vorgeworfen, ihn schließlich nachts in der Bar eingeschlossen und dann auch noch verprügelt haben. „Er schlug ihm mehrfach mit der rechten Faust ins Gesicht“, sagte Staatsanwältin Susann Lenz zum Prozessauftakt am Dienstag im Landgericht. Letztlich soll der Angeklagte dem Geschädigten neben der stattlichen Gewinnsumme von 1300 Euro auch noch die Geldbörse mit 300 Euro abgenommen haben. Der Vorwurf lautet auf schweren Raub und gefährliche Körperverletzung.

Vier Mittäter nicht ermittelt

Den Worten der Staatsanwältin zufolge kündigte Kneipen-Geschäftsführer Heiko H. dem Gewinner damals an, Techniker rufen zu wollen, die alles überprüfen. „Das hat er jedoch gar nicht beabsichtigt.“ Stattdessen seien vier Personen in dem Lokal erschienen, die gegenüber dem Gast und seinem Begleiter weitere Schläge und Tritte austeilten. Diese vier Mittäter offenbar albanischer Herkunft konnten laut der Staatsanwältin jedoch nicht ermittelt werden.

Überfallopfer Christian T. hatte gegen eine Überprüfung nichts einzuwenden. „Denn ich war nicht schuldig und hatte nichts manipuliert. Ich war sauber“, sagte er am Dienstag als Zeuge vor Gericht. Der gebürtige Rumäne, der in Berlin wohnt, hatte damals vorübergehend als Fliesenleger in Leipzig gearbeitet und war an dem besagten Abend mit einem Landsmann und Arbeitskollegen in dieser Kneipe in Möckern, um zu trinken und zu spielen. Auch der 29 Jahre alte Kollege bezog nach den Worten der Staatsanwältin Prügel. Die Folgen: Schmerzen, Kratzer und ein blaues Auge. Christian T. hingegen trug kaum Verletzungen davon.

Angeklagte schweigen

Die mitangeklagte Bardame Roxana-Liliana P. (28) soll nach Aufforderung ihrem Chef Heiko H. einen Teleskopschlagstock ausgehändigt haben, den dieser laut Anklage auch einsetzte. Dem Hauptgeschädigten Christian T. wurde nach Aktenlage mit der Ermordung seiner Familie gedroht, sollte er sich gegenüber der Polizei offenbaren. Dennoch erstatteten er und sein Arbeitskollege Anzeige. Zur Tatzeit weit nach Mitternacht befanden sich keine weiteren Gäste in dem Lokal.

Beide Angeklagten wollten sich am ersten Prozesstag den Worten ihrer Verteidiger Dorothea Stöckchen und Stefan Wirth zufolge nicht zu den Vorwürfen äußern. Die 6. Strafkammer des Landgerichts hat bis zum 22. November noch zwei Verhandlungstage anberaumt.

Von Sabine Kreuz