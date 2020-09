Markranstädt

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich am Dienstagabend eine BMW-Besatzung. Die Beamten hatten den Wagen gegen 20 Uhr in der Straße der Einheit in Kulkwitz stoppen und eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführen wollen. „Statt anzuhalten, gab er Gas und fuhr mit zunehmender Geschwindigkeit in Richtung Leipzig“, berichtete die Polizei am Dienstag.

Auf der Flucht habe der Wagen eine Ampelkreuzung bei Rot überfahren. Der BMW sei mit ausgeschaltetem Licht und abmontierten Kennzeichen schließlich in einer Seitenstraße entdeckt worden. Ein Zeuge sah allerdings zwei Männer daraus flüchten. „Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf, diese blieb ergebnislos“, hieß es.

Anzeige

Wagen zur Beweissicherung abgeschleppt

Der Wagen wurde sichergestellt und abgeschleppt. Grund: Neben Spuren zu den Tätern verfügt jedes Fahrzeug auch über eine einmalige Fahrgestellnummer, die zu seiner Identifizierung und Klärung der Herkunft beitragen kann.

Weitere LVZ+ Artikel

Die Suche nach den Tatverdächtigen läuft. Einer soll kurze Haare tragen, korpulent sein. Er war dunkel bekleidet, vermutlich mit einem Trainingsanzug.

Die zweite Person soll etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß sein, trug ebenfalls einen dunklen Trainingsanzug, der aber über leuchtende Applikationen in Höhe der Schienbeine und eine Kapuze verfügte. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei.

Von -tv