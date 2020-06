Leipzig

Eine LVB-Straßenbahn der Linie 1 ist am Dienstagmorgen in Schönefeld-Abtnaundorf in Brand geraten. Am letzten Anhänger des Zuges brach gegen 7.20 Uhr Feuer an der Haltestelle Mockauer/Volbedingstraße aus, wie Polizeisprecher Alexander Bertram auf LVZ-Anfrage mitteilte. In dem brennenden Wagen befanden sich sieben Fahrgäste. Sie konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand.

„Der Anhänger brannte in voller Ausdehnung“, berichtete der Polizeisprecher. Das Feuer ging offenbar von einer der vorderen Achsen aus. Nach Polizeiangaben war ein technischer Defekt die Ursache. „Die Vermutung ist, dass es durch eine defekte Bremse zu einem Schmorbrand gekommen ist“, erklärte LVB-Sprecher Marc Backhaus auf Nachfrage.

Mehr als 10.000 Euro Schaden

An der Bahn, die stadtauswärts unterwegs war, entstand ein Schaden von 10.000 bis 15.000 Euro. Der Anhänger wurde in eine Werkstatt geschleppt. Nach einer ersten Begutachtung seien nur äußerliche Schäden entstanden keine im Innenraum, so Backhaus.

Die Mockauer Straße musste für die Löscharbeiten bis gegen 8 Uhr gesperrt werden. Auf den LVB-Linien 1 und 34 kam es zu Behinderungen. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

