Leipzig

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag musste die Polizei in Leipzig zu einer kleineren Explosion ausrücken. Wie die Beamten am Donnerstagmorgen mitteilten, haben vier bislang unbekannte Täter mit der Hilfe von Pyrotechnik einen Zigarettenautomaten im Stadtteil Leutzsch gesprengt. Anschließend flüchteten die Täter vom Tatort. Die eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos. Auch der entstandene Sachschaden ist noch nicht beziffert.

Von RND