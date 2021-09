Leipzig

Ein Raubüberfall ereignete sich am Samstagabend im Leipziger Stadtteil Leutzsch. Ein 51-Jähriger wollte gegen 21.05 Uhr die Post aus seiner ehemaligen Wohnung in der Straße Am Ritterschlösschen holen. Als er ums Haus ging, wurde er von einem Unbekannten geschubst und mit einem Messer bedroht, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte. Der Täter erbeutete ein Handy und 200 Euro Bargeld. Er konnte unerkannt flüchten.

Von RND