Leipzig

Gegen 1.20 Uhr wurden Einsatzkräfte in Leipzig-Lindenau alarmiert. Wie die Polizei am Montag bestätigte, stand in der Jordanstraße ein SUV in Flammen. Unbekannte sollen demnach den Wagen auf noch ungeklärte Weise angezündet haben. Das Auto brannte im Bereich des Motorraums vollständig aus. Der Sachschaden wird auf rund 90.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Von lvz/isa