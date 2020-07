Leipzig

Zerstörungswut inmitten einer Idylle: In der Nacht zum Montag wurde die Statue Flora im Schlosspark Lützschena mitsamt Sockel in den Diana-Teich geworfen. Nach den Worten von Detlef Bäsler zerbrach sie dabei in drei Teile. „Mit Hilfe eines Baggers mussten wir am Montagmorgen den Sockel mitsamt einem Fuß, den Körper und einen abgebrochenen Arm aus dem Wasser holen,“ so der Vorsitzende des Fördervereins Auwaldstation und Schlosspark Lützschena. Er und andere Anwohner, die bei der Bergung halfen, zeigten sich erschüttert darüber, dass der Vandalismus nun auch in ihrem Ortsteil angekommen ist.

Unternehmer Mühlberg bot sofort Hilfe bei der Bergung an

Mitarbeiter des Bauhofs hätten bei ihrer morgendlichen Kontrollfahrt das Fehlen der Kunststein-Skulptur und des Sandsteinsockels bemerkt und beides dann im Wasser entdeckt. „Wir waren sehr dankbar, dass der ortsansässige Unternehmer Thomas Mühlberg sofort einen Bagger zur Verfügung gestellt hat, sonst hätten wir den 800 Kilo schweren Sockel gar nicht ans Ufer bekommen und er wäre im Teich versunken“, so Bäsler.

Die Flora-Statue im Schlosspark Lützschena war erst 2013 wiederhergestellt und aufgestellt worden. Jetzt wurde sie wieder zerstört. Quelle: Christian Modla

Erst 2013 war die nackte Schönheit Flora an ihren alten Platz zurückgekehrt. Die eineinhalb Meter hohe Skulptur, eine Kopie der im nahen Schloss stehenden und stark beschädigten „echten“ Flora, stellt die Göttin des Frühlings dar.

Original erlitt dasselbe Schicksal wie die Kopie

Das Original, das vermutlich um 1780 von den damaligen Schlossbesitzern Üchtritz am Diana-Teich aufgestellt worden war, sei 1945 vom Sockel gestoßen worden und lag dann lange Zeit im Park. Die Reste wurden irgendwann ins Schloss gebracht. Das Original, so Bäsler, sei aber in sehr schlechtem Zustand, so dass der Förderverein Auwaldstation und Schlosspark Lützschena beschlossen, eine Kopie der nackten Schönheit anzufertigen.

Verein investierte 16 000 Euro in die Statue

Es wurde ein Konzept erarbeitet. Dann wurden bei der Denkmalpflege Fördermittel beantragt und eine Ausschreibung auf den Weg gebracht. Die Kosten beliefen sich am Ende auf rund 26 000 Euro, 16 000 Euro davon brachte der Verein auf. Es wurden Sponsoren gesucht und gefunden, außerdem Erlöse der unterschiedlichsten Art wie die Holzauktionen im Park genutzt. „Wir haben mehr als 1000 Stück Kuchen in die Flora gesteckt“, beziffert der Vereinsvorsitzender das Ergebnis der damaligen Kuchenbasare.

Nun wird es wieder teuer. „Wir schätzen, dass die Instandsetzung – wenn überhaupt möglich – 12 000 Euro kosten wird“, befürchtet Bäsler. Aber er hofft, dass die Spurensuche der Polizei anhand zurückgelassener Gegenstände Erfolg hat und die Täter gefasst werden.

Von Andrea Richter