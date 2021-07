Leipzig

Am Mittwoch wurde das Polizeirevier in der Ritterstraße zum Schauplatz eines Großeinsatzes: Gegen 17 Uhr rückten dort neun Feuerwehrfahrzeuge an, weil kurz zuvor eine Anzeige erstattet worden war. Für diese Anzeige war den Beamten ein Schriftstück in einem Briefumschlag übergeben worden. Als sie den Umschlag öffneten, rieselte weißes Pulver aus dem Umschlag.

Räumung des Reviers

Wegen des Verdachts auf eine toxische Substanz alarmierte die Polizei die Feuerwehr und die rückte mit ihren Spezialkräften an. Die Beamten hatten inzwischen ihr Revier geräumt und den Umschlag mit dem Pulver inzwischen in einer Plastiktüte deponiert, wo ihn die Experten des Messtrupps der Feuerwehr analysierten. Die Untersuchung ergab, dass es sich bei dem Pulver um Maisstärke handelt, die zum Kochen verwendet wird. Die Kameraden der Feuerwehr gaben Entwarnung. Die Polizei ermittelt jetzt, wie das Pulver in den Briefumschlag kommen konnte.

Von Andreas Tappert