Leipzig: Mann fährt betrunken Auto an

Leipzig

Ein 50-Jähriger hat am Sonntag auf der August-Bebel-Straße in Leipzig mit seinem Auto ein anderes Fahrzeug gestreift. Danach hielt der Mann an einer Kreuzung an und verließ seinen Wagen, wie die Polizei mitteilt. Der Mann entfernte sich zu Fuß vom Unfallort.

Polizeibeamte fanden ihn jedoch und kontrollierten den Mann. Dabei stellten sie bei ihm fast zwei Promille fest. Die Beamten beschlagnahmten daraufhin seinen Führerschein und sein Fahrzeug. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Von RND/mot