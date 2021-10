Leipzig: Mann nach Raub in Großzschocher schwer verletzt 

Leipzig

Ein Mann ist am Samstagabend bei einem Raubüberfall in Großzschocher schwer verletzt worden. Der Geschädigte besuchte zusammen mit den beiden Räubern und einem Zeugen eine Party, die er gegen 22.45 Uhr verließ, um zu rauchen, berichtet die Polizei am Sonntagmorgen. Daraufhin verlangten die beiden Räuber seine Armbanduhr.

Als der Geschädigte sich weigerte, diese herauszugeben und sich gegen die beiden zur Wehr setzte, schlugen sie ihn mit einer Flasche auf den Hinterkopf und verletzten ihn dabei schwer am Ohr. Der Mann musst im Krankenhaus behandelt werden. Auch die beiden Räuber sowie der Zeuge, der versuchte dazwischenzugehen, wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt, so die Polizei.

Von RND/mot