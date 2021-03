Leipzig

Am 28. August 2020 ist es gegen 16.40 Uhr in der Lutherstraße in Neustadt-Neuschönefeld zu einem Überfall auf einen Lottoladen gekommen. Die Polizei sucht nun mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Verdächtigen. Der mit einem hellblauen Mundschutz maskierte Mann wurde von einer Videokamera aufgezeichnet, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Er trug ein orangefarbenes T-Shirt, eine dunkle Jogginghose mit Emblem auf linkem Oberschenkel und helle Sportschuhe. Außerdem ist er vermutlich zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß. Ein Bild davon wurde im Fahndungsportal der sächsischen Polizei veröffentlicht.

Der Täter habe das Geschäft Ende August betreten und die Inhaberin mit einem Hammer bedroht. Als die Frau zu schreien anfing, sei der Mann ohne Beute davongerannt. Gegen ihn wird wegen des Versuchs einer besonders schweren räuberischen Erpressung ermittelt.

Von dpa/LVZ