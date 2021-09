In einer Doppelhaushälfte im Leipziger Stadtteil Marienbrunn ist am Samstagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Wegen starker Rauchentwicklung mussten mehrere Straßen gesperrt werden.

Flammen wüten in Leipziger Wohnhaus

Brand in Marienbrunn

Brand in Marienbrunn - Flammen wüten in Leipziger Wohnhaus

Brand in Marienbrunn - Flammen wüten in Leipziger Wohnhaus