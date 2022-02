Leipzig

Mindestens 20 junge Männer sollen sich gegenübergestanden haben, offenbar kam es auch zu Gewalt – und das am helllichten Tage: Nach einer Schlägerei im Leipziger Stadtteilpark Rabet am Samstagnachmittag hat die Polizei Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs aufgenommen – das gab die Behörde am Montag bekannt.

Wie es hieß, gingen bei der Polizei gegen 15 Uhr mehrere Hinweise auf eine Schlägerei ein – die 20 Männer sollen sich teilweise bewaffnet gegenübergestanden haben. Wie die Polizei nun mitteilte, verschwanden die beteiligten Personen beim Eintreffen der Einsatzkräfte „in alle Richtungen“. Einer Polizeikontrolle unterzogen werden konnten schließlich drei Männer: Ein 26-jähriger Libyer, ein 33-jähriger Iraker sowie ein 17 Jahre alter Mann aus Tunesien.

Kurze Zeit später kommt es zu einer weiteren Schlägerei

Den Angaben nach führte Letzterer einen spitzen Gegenstand mit sich, den er vor den Augen der Beamten weggeworfen haben soll. Sowohl er als auch der 26-Jährige wiesen Handverletzungen auf. Im Anschluss fanden die Ermittler nach Zeugenhinweisen, so schilderte es die Polizei, ein Versteck mit diversen Stich- und Hiebwaffen sowie anderen verbotenen Gegenständen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs.

Im Anschluss kehrte im Leipziger Osten keine Ruhe ein: Der Polizei zufolge schlugen mehrere Männer nur kurze Zeit später in der angrenzenden Mariannenstraße auf eine andere männliche Person ein. Gegen die im Anschluss festgestellten Tatverdächtigen, es handelt sich laut Polizei um einen 19-jährigen Tunesier und einen 17-jährigen Libyer, wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Der Geschädigte (24) wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Von flo