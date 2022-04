Leipzig

Die zweite Nacht in Folge haben mehrere Brände die Leipziger Feuerwehr in Atem gehalten. Unter anderem rückten Einsatzkräfte am frühen Sonntagmorgen nach Thekla aus, wie eine Sprecherin der Polizei auf LVZ-Anfrage sagte. Dort habe gegen 2.40 Uhr in der Wodanstraße das Nebengebäude eines leerstehenden Hauses in Flammen gestanden. Die Ruine brannte den Angaben nach komplett aus, verletzt wurde niemand.

Gegen 4.55 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einem Feuer in Neulindenau gerufen. In der Abrahamstraße brachen nach ersten Informationen zunächst an einem Transporter Flammen aus. Anschließend sollen sie auf ein in der Nähe stehendes Fahrzeug übergegriffen haben.

Leipziger Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Die Höhe des jeweils entstandenen Schadens ist den Angaben zufolge noch nicht ermittelt. Neben diesen beiden Einsätzen habe es weitere kleine Feuer gegeben, so die Polizeisprecherin – zum Beispiel auf einer Freifläche in den Schönauer Lachen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht, ist unklar. Auch in der Nacht zum Samstag hatte es mehrfach gebrannt. Unter anderem wurden dabei Autos im Leipziger Norden beschädigt.

Von jhz