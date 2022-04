Leipzig

Ein junger Mann hat am Montagmorgen im Leipziger Stadtteil Mockau-Nord mehrere Straftaten begangen. Zunächst geriet der 24-Jährige gegen 9 Uhr an der Samuel-Lampel-Straße/Ecke Tauchaer Straße mit einem Taxifahrer in einen Streit und warf dabei einen Stein, der die Scheibe eines parkenden Autos zerstörte.

Anschließend versuchte der Mann, einem 47-jährigen Grünflächenarbeiter dessen Motorsense zu entwenden. Weil das Gerät an einem Gurt befestigt war, scheiterte der 24-Jährge und schlug auf den Arbeiter ein. Dadurch wurde der 47-Jährige leicht verletzt. Anschließend lief der Angreifer auf ein Firmengelände in der Kieler Straße. Dort versuchte er, einen Lastwagen zu starten, was allerdings von einem 56 Jahre alten Lkw-Fahrer bemerkt wurde. Er versuchte, den Verdächtigen am Wegfahren zu hindern, woraufhin der 24-Jährige mit einem Werkzeug nach dem 56-Jährigen schlug, aber nicht traf.

Ermittlungen wegen mehrerer Delikte

Der Lastwagen rollte schließlich vom Firmengelände, stieß aber auf der Kieler Straße mit einem geparkten Auto zusammen. Der dabei entstandene Schaden konnte nach Polizeiangaben noch nicht beziffert werden. Der 24-Jährige ergriff im Anschluss mit zwei zuvor vom Firmengelände entwendeten Kettensägen die Flucht in Richtung der Samuel-Lampel-Straße.

Ein Streifenteam der Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte den Flüchtenden auf einem Grundstück stellen. Der 24-Jährige schlug mit einem Metallrohr auf die Beamten ein und leistete erheblichen Widerstand. Eine 21-jährige Polizistin und ein 31-jähriger Polizist wurden dabei verletzt.

Der Beschuldigte stand laut Polizei vermutlich unter dem Einfluss von Drogen. Er wurde zunächst festgenommen und später in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 24-Jährigen ermittelt nun die Kriminalpolizei unter anderem wegen des Verdachts zweier Raubhandlungen, mehrerer Körperverletzungsdelikte, Einbruchsdiebstahls, der Gefährdung des Straßenverkehrs und Sachbeschädigung.

