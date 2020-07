Leipzig

In einem 16-geschossigen Wohnhochhaus in Leipzig-Mockau ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr standen in einer Wohnung in der achten Etage gegen 17 Uhr Einrichtungsgegenstände in Flammen. Zwei Löschzüge rückten zur Simon-Bolivar-Straße aus. Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Der Mieter hatte die Wohnung zuvor verlassen, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr-Leitstelle am Abend.

Nach Angaben der Polizei ging das Feuer von einer Bettdecke aus, die aus noch unbekannter Ursache in Brand geriet. Die Wohnungstür musste durch die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) geöffnet werden. Das Gebäude wurde zum Teil verraucht, eine Evakuierung sei aber nicht notwendig gewesen. Verletzt wurde niemand. Am Mittwoch sollen Brandursachenermittler vor Ort Spuren suchen, so der Polizeisprecher.

Einen weiteren Brand gab es am Nachmittag gegen 15.30 Uhr in Plagwitz. An der Engertstraße brannten auf rund 60 Quadratmetern aus unbekannter Ursache Unrat und eine Grünfläche. Auch dieses Feuer war schnell gelöscht, eine Gefährdung habe nicht bestanden.

