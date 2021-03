Leipzig

Ein Mann hat in Leipzig einen Polizisten angegriffen. Nachdem sich der 46-jährige mutmaßliche Täter am Mittwochvormittag unerlaubt auf einer Baustelle in der Olbrichtstraße aufgehalten hatte, geriet er mit den Beamten aneinander. Dabei ist laut Behörde ein Polizist verletzt worden.

Den Angaben der Polizei zufolge hatte sich der 46-Jährige während des Gespräches mit den Beamten zunehmend aggressiv verhalten und erheblich Widerstand geleistet. Durch die Auseinandersetzung wurde einer der Polizisten an der Schulter verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den mutmaßlichen Täter ermittelt das Polizeirevier Leipzig-Nord jetzt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruchs.

Von almu