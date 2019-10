Leipzig-Mölkau: Frau legt Feuer in Wohnung und greift Polizisten an

Leipzig

Eine unter Drogen stehende 31-jährige Frau hat am Dienstagmorgen in Mölkau einen Brand in ihrer Wohnung verursacht. Gegen 4 Uhr schreckte nach Polizeiangaben ein lauter Knall die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Paunsdorfer Straße auf. Aus der Erdgeschosswohnung drang Qualm. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mölkau und der Berufsfeuerwehr konnten den Brand im Wohnzimmer schnell löschen, bevor sich dieser ausbreitete. Eine Evakuierung war nicht notwendig.

Einsatznummer 233: Andere schlafen, wir retten Leben! Während der Großteil der Bevölkerung um kurz vor 4 Uhr noch... Gepostet von Freiwillige Feuerwehr Leipzig-Mölkau am Dienstag, 15. Oktober 2019

Während des Löscheinsatzes stand die 31-Jährige vor dem Haus und schrie, wie Polizeisprecher Uwe Voigt schilderte. Die als Drogenkonsumentin polizeibekannte Frau sei psychisch stark angeschlagen gewesen und stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Drugwipe-Test schlug bei ihr positiv auf Amphetamine an. Laut Feuerwehr sprach die Frau von Menschen und einer Katze, die sich noch in der Wohnung befinden sollen. Personen fand die unter Atemschutz vorrückende Feuerwehr nicht. Die Katze brachte sich selbstständig in Sicherheit.

Frau wehrt sich heftig gegen Polizisten

Ein Notarzt wies die Einlieferung der 31-Jährigen in ein Fachkrankenhaus an. Sie weigerte sich jedoch und kam der Aufforderung, in einen Krankenwagen einzusteigen, nicht nach. Die Beamten hätten daher „einfache körperliche Gewalt“ anwenden müssen, so Polizeisprecher Voigt. Dabei leistete die 31-Jährige enormen Widerstand und rief den Einsatzkräfte Schimpfworten entgegen.

Die Frau muss sich nun wegen Brandstiftung, Beamtenbeleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Brandursachenermittler sicherten noch am Dienstag vor Ort Spuren, um die Umstände des Feuers und der Explosion aufzuklären. Zur Schadenshöhe ist noch nichts bekannt. Die Frau blieb unverletzt. Gegen 7 Uhr konnte die Feuerwehr wieder abrücken.

Von Robert Nößler