Leipzig

Bei dem Versuch ein Auto in einer Kurve zu überholen, ist ein Motorradfahrer auf der nassen Fahrbahn umgekippt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr am Leipziger Roßplatz, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Nach dem Unfall wurde der 43-Jährige mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen seien nicht lebensgefährlich, hieß es demnach weiter.

Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei am Freitagmorgen noch keine Angaben machen.

Von RND/dpa