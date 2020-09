Leipzig

Eine Mülltonne hat in der Nacht zu Dienstag in der Meusdorfer Straße in Connewitz gebrannt. Wie es zu dem Feuer kam, ist bislang unklar, teilt die Polizei mit. Die Feuerwehr rückte an, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von RND/mot