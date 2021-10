Leipzig

Die Feuerwehr Leipzig musste in der Nacht zu einem Einsatz in der Talstraße ausrücken. Gegen 1.55 Uhr standen dort insgesamt drei Mülltonnen in Flammen. Zwei von ihnen brannten vollständig nieder. Die dritte konnte von den Einsatzkräften gelöscht werden, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Zudem war die Feuerwehr damit beschäftigt, das Übergreifen der Flammen auf neben den Mülltonnen geparkte Autos zu verhindern. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der entstandene Sachschade ist noch nicht klar. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von RND/dpa