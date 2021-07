Leipzig: Neue Erkenntnisse zum tödlichen Unfall am Hauptbahnhof

Leipzig

Es gibt neue Erkenntnisse zum tödlichen Unfall, der sich am Dienstag um 15.30 Uhr am Leipziger Hauptbahnhof ereignete. Laut Polizeidirektion, die noch am Tag des Vorfalls die Ermittlungen von der Bundespolizei übernommen hatte, ist die Identität des Opfers mittlerweile geklärt. Es handelt sich um einen 30-jährigen Deutschen, der auf dem S-Bahn-Gleis am Hauptbahnhof von einer S-Bahn erfasst wurde. Dabei erlitt er Verletzungen, an denen er noch vor Ort verstarb, wie die Sprecherin der Polizeidirektion mitteilte.

Zugführer psychologisch betreut

Jens Damrau, Pressesprecher der Bundespolizei, ergänzte, dass zur Zeit des Unfalls keine großen Menschenmengen vor Ort gewesen seien. Der Zugführer der betroffenen S-Bahn habe umgehend psychologische Betreuung erhalten.

Die Bundespolizei, die grundsätzlich für die Sicherheit an Bahnanlagen und Flughäfen zuständig ist, sperrte nach dem Unfall das Gleis ab. Im Zuge dessen kam es zu Verkehrseinschränkungen, da die S-Bahn-Strecken im City-Tunnel zeitweise gesperrt und auf die oberen Gleise umgeleitet werden mussten. Um kurz vor 19 Uhr wurde die Strecke von der Bundespolizei dann wieder freigegeben.

Unfallursache geklärt

Ebenfalls neue Informationen gab es am Mittwoch zur Unfallursache. Mit großer Wahrscheinlichkeit kann ein Unglück oder eine Straftat ausgeschlossen werden. „Nach unserer Erkenntnis hat das Opfer mit suizidaler Absicht gehandelt“, teilte die Polizei-Sprecherin mit.

Sollten Sie von Suizidgedanken betroffen sein, können Sie sich an die Telefonseelsorge in Deutschland unter den Nummern (0800) 111 0 111 oder (0800) 111 0 222 oder im akuten Fall an einen Notarzt wenden.

Von Tobias Wagner