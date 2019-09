Leipzig

Er wollte nur seinen Rasen stutzen – und sorgte für einen Brand an insgesamt drei Garagen: Ein 42-Jähriger hat am Donnerstagmittag in der Holbergstraße in Leipzig-Neulindenau durch das unsachgemäße Befüllen seines Rasentrimmers ein Feuer ausgelöst. Laut Polizeiangaben ging das Gerät in Flammen auf, als der Mann versuchte, es zu starten.

Der Brand zerstörte den Garagenbereich des 42-Jährigen und beschädigte darüber hinaus noch zwei weitere Garagen. Die Feuerwehr der Westwache löschte das Feuer. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Von lvz