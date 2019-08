Leipzig

Bei der Polizei werden immer mehr Diebstähle und Beschädigungen von Wahlplakaten aktenkundig. Am Donnerstag teilte die AfD mit, dass in den Leipziger Wahlkreisen rund 1000 ihrer Plakate gestohlen worden seien.

Diese Zahl konnte Polizeisprecher Andreas Loepki weder bestätigen, noch dementieren. Belastbare Zahlen zu gestohlenen Wahlplakaten lägen nicht vor. Sein Eindruck sei aber, dass die AfD von Diebstählen, Beschädigungen und Schmierereien am häufigsten betroffen ist, gefolgt von den Linken.

Die AfD äußerte auch Kritik an der Polizei. „Aufmerksame Leipziger konnten diese politischen Diebeszüge beobachten – warum nicht die Polizei?“, fragt der AfD-Landtagskandidat Gert Pasemann. „Die Polizei konnte nie und wird nie zu jeder Zeit an jedem Ort sein“, erklärt Loepki. „Wer so eine Erwartungshaltung hat, auch als Partei, die sich der inneren Sicherheit besonders verpflichtet fühlt, der unterliegt einem illusionären Weltbild.“ Straftaten sollten, wenn sie beobachtet werden, an die 110 gemeldet werden. Ist der Diebstahl oder die Beschädigung bereits erfolgt, so genüge eine Anzeige direkt im Revier, um keine Notrufleitungen zu blockieren.

Von bm