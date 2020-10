Leipzig

Großeinsatz in Paunsdorf: Die Leipziger Polizei sucht seit Dienstagmorgen einen Mann nach mehreren gescheiterten Kindesentführungen. Er soll versucht haben, in drei verschiedenen Fällen Kinder von ihren Eltern wegzuziehen, sagte Polizeisprecherin Maria Braunsdorf der LVZ. Gelungen sei ihm dies nach bisherigen Erkenntnissen nicht. „Er ist dann geflüchtet“, so Braunsdorf.

Polizei sucht auch mit Hubschrauber in Leipzig-Paunsdorf

Die Polizei fahndete im Bereich des Paunsdorfer Wäldchens mit einem Hubschrauber und Spürhunden nach dem Täter. „Wir haben verstärkt Kräfte vor Ort im Einsatz. Die Ermittlungen laufen unter Hochdruck“, so Braunsdorf. Die ersten Hinweise erreichten die Polizei gegen 6.45 Uhr.

Nach Berichten von Eltern soll der Täter auch vor einer Kita in dem Viertel am östlichen Stadtrand aufgetaucht sein. Die Polizei bestätigte dies bislang nicht. „Es waren auch sehr kleine Kinder dabei“, berichtete Braunsdorf lediglich. Der Mann soll versucht haben, sie wegzureißen – was gescheitert sei.

Auch rund um eine Kita in Paunsdorf war die Polizei im Einsatz. Quelle: Kempner

Bislang keine Festnahme

Gerüchte über eine Festnahme wies die Polizeisprecherin am Vormittag zurück. „Der Einsatz läuft noch.“ Auch die Bereitschaftspolizei sei vor Ort an den Suchmaßnahmen beteiligt. Die Kripo führe die Ermittlungen.

Zum flüchtigen Täter machte die Polizei bislang keine genauen Angaben. „Es gibt unterschiedliche Beschreibungen“, erklärte Braunsdorf dazu.

Von Robert Nößler