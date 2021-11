Leipzig

Die Polizei hat in Leipzig drei Kilogramm Cannabis sichergestellt. Den Ermittlern sei bereits vor einer Woche bekannt geworden, dass sich in einer Wohnung eine größere Menge Betäubungsmittel und Bargeld befinden sollten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Polizisten durchsuchten diese und fanden neben dem Rauschgift auch einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag. Gegen die 43-jährige Bewohnerin, die zum Zeitpunkt der Durchsuchung nicht zu Hause war, und einen weiteren Tatverdächtigen wird ermittelt.



Von RND/dpa