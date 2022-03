Leipzig

Sie geben sich am Telefon als Polizei-Ermittler aus, bauen großen Druck auf und wollen Geld überwiesen bekommen: Zurzeit treiben Betrüger mit einer neuen Masche ihr Unwesen in Leipzig. Wie die Polizei mitteilt, waren sie in den letzten Tagen bereits in zwei Fällen erfolgreich.

Am Montagmittag erhielt ein 41-Jähriger im Leipziger Zentrum-Nord einen Anruf von einer unbekannten Handynummer. In der Leitung war eine angebliche Europol-Ermittlerin, die Englisch sprach und erklärte, dass die Daten des Mannes bei einer schweren Straftat verwendet worden seien und sein Vermögen in Gefahr sei. Die Anruferin überzeugte den 41-Jährigen davon, sein Geld auf ein sicheres Konto transferieren zu müssen und dazu Apps einer Fernwartungssoftware und eines Online-Überweisungsdienstes auf seinem Handy zu installieren. Damit gelang es den Anrufern, an eine mittlere vierstellige Summe zu gelangen.

Kein Ermittler würde Geld am Telefon verlangen

Bereits einen Tag später schlugen die Betrüger erneut zu. Am Dienstagmittag wurde eine 22-Jährige in Reudnitz-Thonberg mit der gleichen Masche angerufen. Wieder forderte eine vermeintliche Europol-Ermittlerin sie dazu auf, Geld mit den beiden Apps zu transferieren. Dies misslang allerdings. Die Anrufer bauten weiteren Druck auf und drängten die Frau schließlich dazu, Gutscheinkarten in einem beliebigen Einkaufsmarkt zu kaufen. Die Gutscheincodes sollte sie dann am Telefon durchgeben. Es entstand ein Vermögenschaden in Höhe einer niedrigen vierstelligen Summe.

Die Leipziger Polizei weist darauf hin, dass keine Ermittlerin und kein Ermittler über das Telefon und ohne Legitimation dazu auffordert, Geld zu überweisen oder gar Gutscheinkarten zu kaufen. Dies gelte für alle inländischen und ausländischen Behörden, heißt es.

Betrüger bauen großen emotionalen und zeitlichen Druck auf

Es handele sich hierbei um eine Betrugsmasche, die in verschiedenen Variationen auftrete. Die Täter und Täterinnen würden durch das Schildern dramatischer Ereignisse enormen emotionalen aber auch zeitlichen Druck auf die Angerufenen ausüben. „Bewahren Sie einen kühlen Kopf, hinterfragen Sie oder legen Sie direkt auf und informieren Sie die Polizei“, rät die Polizei.

In den letzten Monaten hatte es immer wieder Fälle von Trickbetrug am Telefon gegeben. Dabei waren gezielt ältere Menschen mit sogenannten „Schockanrufen“ um größere Geldsummen und Wertgegenstände gebracht worden. Die Anrufer hatten sich häufig als Polizisten ausgegeben und behauptet, dass Verwandte in Gefahr seien und dringend Geld benötigtet werde, um ihnen zu helfen.

