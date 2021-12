Leipzig

Drei Verhandlungstage hat die Strafabteilung des Amtsgerichts Leipzig für den Prozess vorläufig angesetzt. Unter Vorsitz von Richterin Heike Gunter-Gröne soll in der Hauptverhandlung ab Montag geklärt werden, ob der Unfalltod des 16-jährigen Opfers hätte vermieden werden können. Die Staatsanwaltschaft Leipzig wirft dem damals 31-jährigen Fahrer des Unfallwagens vor, mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen zu sein – die Anklage lautet auf fahrlässige Tötung. Es werden verschiedene Augenzeugen und die damaligen Ermittler der Polizei und Dekra gehört.

Noch immer erinnern Blumen und Kerzen an den Unfall

Der tragische Unfall ist bei Freunden und Angehörigen des Opfers nach wie vor präsent – noch immer werden an der Tram-Haltestelle Leibnizstraße Kerzen und Blumen abgestellt. Am 12. Februar 2019 hatte der 16-Jährige die Straße an der Haltestelle überquert, als er von einem Mercedes AMG erfasst und rund 30 Meter mitgeschleift wurde. Der junge Mann erlag im Krankenhaus wenig später seinen schweren Verletzungen.

Ein 16-Jähriger wurde bei dem Unfall im Ranstädter Steinweg schwer verletzt und verstarb später in der Klinik. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Augenzeugen hatten damals berichtet, dass der Jugendliche an diesem Februarabend bei Rot über die Straße zur Haltestelle gerannt sein. Der stadteinwärts fahrende hochmotorisierte Mercedes habe den Jungen dann erfasst. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Unfallfahrer schneller als die erlaubten 50 Kilometer pro Stunde unterwegs war.

Drei Prozesstage festgelegt – Urteil könnte vor Weihnachten fallen

Die Leipziger Ermittler sind der Ansicht: Selbst wenn der 16-Jährige die Straße trotz Rotlichts überquert haben sollte, hätte der Unfallfahrer die Situation erkennen und den Zusammenstoß vermeiden können, sagte ein Behördensprecher damals. Für eine vorsätzliche Tat, bei der der Fahrer den Tod des Fußgängers billigend in Kauf nimmt, lägen keine Ansatzpunkte vor.

Ein Anklage wegen Mordes, wie im Raserfall vom Berliner Kurfürstendamm, als bei einem illegalen Autorennen ein unbeteiligter Mann bei einem Zusammenstoß ums Leben kam, sei nicht in Betracht gekommen, hatte die Staatsanwaltschaft erklärt.

In dem nun beginnenden Verfahren könnte das Urteil noch vor Weihnachten fallen – nach dem Auftakt am Montag sind weitere Prozesstage am 17. und 20. Dezember anberaumt.

