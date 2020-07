Leipzig

In Leipzig ist eine Radfahrerin von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 77-Jährige sei am späten Mittwochnachmittag über die Kreuzung Roßplatz und Grünewaldstraße gefahren. Zur gleichen Zeit fuhr ein Auto auf die Kreuzung in Richtung Westen und erfasste dabei die Frau, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Die 77-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.

Von RND/dpa/mot