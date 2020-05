Leipzig

Mehr als 14 Monate nach einem tödlichen Verkehrsunfall im Ranstädter Steinweg in Leipzig hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Unfallfahrer erhoben. Dem 31-jährigen Türken wird fahrlässige Tötung vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft Leipzig am Donnerstag mitteilte.

Am 12. Februar 2019 hatte ein 16-Jähriger die Straße an der Tram-Haltestelle Leibnizstraße überquert, als er von einem hochmotorisierten Mercedes AMG erfasst und rund 30 Meter mitgeschleift.wurde. Der junge Mann wurde zwar noch in ein Krankenhaus gebracht, dort erlag aber seinen schweren Verletzungen.

Autofahrer hätte Unfall vermeiden können

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Unfallfahrer schneller als die erlaubten 50 Kilometer pro Stunde unterwegs war. Über eine genau ermittelte Geschwindigkeit machte die Anklagebehörde keine Angaben. Zuvor war eine Abschluss der Ermittlungen unter anderem an einem ausstehenden Unfallgutachten eines Sachverständigen gescheitert, wie die Staatsanwaltschaft in den vergangenen Monaten mehrfach betonte. Darin ging es auch um das Thema Geschwindigkeit.

Keine Mordanklage

Die Staatsanwaltschaft ermittelte von Anfang an wegen fahrlässiger Tötung. Ein Anklage wegen Mordes, wie im Raserfall vom Berliner Kurfürsten Damm, als bei einem illegalen Autorennen ein unbeteiligter Mann bei einem Zusammenstoß ums Leben kam, sei nicht in Betracht gekommen.

Die Leipziger Ermittler sind der Ansicht: Selbst wenn der 16-Jährige die Straße trotz Rotlichts überquert haben sollte, hätte der Unfallfahrer die Situation erkennen und den Zusammenstoß vermeiden können, sagte ein Behördensprecher. Für eine vorsätzliche Tat, bei der der Fahrer den Tod des Fußgängers billigend in Kauf nimmt, lägen keine Ansatzpunkte vor. Nun muss das Amtsgericht prüfen, ob es die Klage zulässt.

Am Ort des Zusammenstoßes erinnern noch immer Fotos, Blumen und Kerzen an den ums Leben gekommenen Schüler.

