Leipzig

Nur wenige Jogger drehen am Montagnachmittag um den Leipziger Auensee ihre Runden und auch der große Abenteuer-Spielplatz ist fast verwaist. Nur eine junge Mutter tobt bei Nieselregen mit ihrem dreijährigen Kind, das mit Schneeanzug und Wollmütze gut eingepackt ist, über die Anlage mit den bunten Holzschiffen. „Mein Sohn wollte unbedingt heute auf den Piratenspielplatz“, erklärt sie – ohne zu wissen, was hier am Abend zuvor gefunden wurde.

Rasierklinge war unter Aufkleber mit Davidstern versteckt

Ein 38-Jähriger entdeckte an einer Rutsche auf dem Kinderspielplatz am Auensee einen Aufkleber mit einem Davidstern und impfkritischen Inhalten. Als er den Aufkleber entfernen wollte, bemerkte der Mann, dass sich darunter eine Rasierklinge befand. Der 38-Jährige wurde dabei nicht verletzt.

„Das ist einfach fürchterlich. Leute können ihre Meinung haben und die in die Welt posaunen“, sagt die junge Mutter, als sie durch die LVZ davon erfährt. „Aber andere in Gefahr zu bringen und zu bedrohen, geht gar nicht“, so Frau A. aus Leipzig-Gohlis, die den Lieblingsspielplatz ihres Sohnes bei Gelegenheit aufsucht.

Am Montagnachmittag ist der Spielplatz fast verwaist, nur eine junge Mutter ist dort mit ihrem Sohn. Quelle: Regina Katzer

Die Leipziger Polizei hatte von dem Vorfall am Sonntagabend gegen 20 Uhr über eine Online-Anzeige und die sozialen Medien Kenntnis bekommen. Daraufhin stellten die Beamtinnen und Beamten Spuren am Spielplatz nahe der Gustav-Esche-Straße im Stadtteil Wahren sicher. Es wurden Ermittlungen wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung und des Verdachts der Volksverhetzung aufgenommen.

Polizei bittet verdächtige Funde zu melden

Bei dem Spielplatz sowie Spielplätzen in der Umgebung konnten keine weiteren derartigen Aufkleber festgestellt werden. Dennoch warnt die Polizei vor gefährlichen Aufklebern und bittet darum, weitere verdächtige Funde zu melden. Finder sollten in diesem Fall den Aufkleber weder anfassen noch selbst entfernen. Die Polizei empfiehlt weiterhin, Personen in der Umgebung zu warnen und möglichst vor Ort bis zum Eintreffen der Beamtinnen und Beamten zu warten.

Von Regina Katzer und Friederike Pick