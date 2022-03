Leipzig

Er wird verdächtigt, sieben Autos beschädigt zu haben: Ein mutmaßlicher Reifenstecher ist in der Nacht zu Montag im Leipziger Stadtteil Anger-Crottendorf festgenommen worden. Ein Hinweisgeber habe beobachtet, wie ein Mann mehrere Autoreifen zerstach, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen gegen 1.52 Uhr in der Nähe der beschädigten Fahrzeuge festnehmen. Der 38-Jährige trug ein Klappmesser bei sich.

Insgesamt wurden elf Reifen an sieben Pkw in der Stegerwald-/Theodor-Neubauer-Straße zerstochen. Die Höhe des Gesamtschadens wird nach Angaben der Polizei auf 2200 Euro geschätzt. Gegen den Tatverdächtigen werden nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigung geführt.

Von LVZ/lg