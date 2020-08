Leipzig

Dieser Einkauf in der Dresdner Straße endete im Polizeigewahrsam: Eine 29-jährige Frau, die keine Maske tragen wollte, ist in einem Reudnitzer Einkaufsmarkt auf einen Sicherheitsmitarbeiter losgegangen und hat diesen bespuckt. Der Mann wies die Kundin am Dienstag gegen 21 Uhr kurz hinter dem Eingangsbereich auf ihren fehlenden Mundschutz hin und stellte sich ihr in den Weg. Daraufhin reagierte die Kundin aggressiv.

Sie kratzte den Security-Mann zunächst an beiden Armen und schlug ihm dann ins Gesicht, so dass er an der Lippe verletzt wurde, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei der Auseinandersetzung verlor der 27-Jährige seinen Mund-Nasenschutz. Anschließend spuckte ihm die 29-Jährige ins Gesicht. Das Verkaufspersonal rief die Polizei. Diese nahm die Frau mit in ein Büro. Nach der Identitätsfeststellung wurde sie wieder entlassen

Gegen die 29-Jährige wurden laut Polizei Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

