Auf einer Toilette in einer Schule in Reudnitz ist Reizgas ausgetreten – 21 Menschen wurden dabei verletzt. Unklar ist, wer für den Vorfall verantwortlich ist.

Feuerwehreinsatz in der Heinrichstraße in Leipzig: In einer Schule wurde Reizgas versprüht, 21 Menschen mussten in Kliniken behandelt werden. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig