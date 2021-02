Leipzig-Schleußig: Radfahrer nach Zusammenprall mit Fußgänger schwer verletzt

Leipzig

Auf der Anton-Bruckner-Allee in Schleußig ist es am Sonntagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Als ein 53-Jähriger die Straße überquerte, wurde er von einem 55 Jahre alten Radfahrer erfasst. Wie die Polizei am Montag weiter mitteilte, erlitt der Fahrradfahrer beim Sturz schwere Verletzungen und musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden.

Zum Unfallhergang machten die beiden Beteiligten unterschiedliche Aussagen. Aus diesem Grund sucht die Polizei nun Zeugen, die den Zusammenprall beobachten konnten. Zwei Frauen, die dem gestürzten Radfahrer erste Hilfe leisteten, kommen als Zeuginnen in Frage und werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Bei weiteren Hinweisen zum Unfall bittet die Behörde, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Leipzig, Autobahnpolizeirevier in der Schongauerstrasse 13, 04328 Leipzig oder unter 0341 255-2910 melden.

Von almu