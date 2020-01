Leipzig

Am Mittwoch drangen in Leipzig-Schönefeld Unbekannte in ein Gebäude ein und entwendeten neben anderen Gegenständen einen Autoschlüssel, wie die Polizei berichtet. Das dazugehörige Auto, eine schwarze Großraumlimousine der Marke Mazda, stand in der Nähe, woraufhin die Diebe mit dem Auto davon fuhren. Zeugen, die eine auffällige schwarze Großraumlimousine der Marke Mazda sehen, sollen die Polizei verständigen.

Von RND/kast