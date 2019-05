Leipzig

In Schönefeld haben Unbekannte einen 17-Jährigen zusammengeschlagen und ausgeraubt. Der Jugendliche wurde verletzt und musste in ärztliche Behandlung, wie die Polizei in Leipzig am Donnerstag mitteilte.

Die drei Unbekannten seien am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr an einer Tramhaltestelle auf den Jugendlichen und eine weitere Person zugegangen. Ohne Vorwarnung attackierten die Täter den 17-Jährigen zunächst verbal, bevor sie dann auf ihn einschlugen und -traten. Schließlich nahmen sie sein Handy und flohen. Hinweise auf die Täter gab zunächst nicht.

Von RND/dpa/pb