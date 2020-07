Leipzig

„Es ist ein langwieriger Einsatz“, sagt Feuerwehrsprecher Torsten Kolbe. „Wir werden noch bis Mittwoch zu tun haben.“ Der Löscheinsatz in einer Recyclinganlage im Norden Leipzigs hat am Montag den dritten Tag in Folge angedauert. Wie die Feuerwehr mitteilte, gehe es jetzt darum, die in Brand geratenen gepressten Papierballen auseinanderzerren. Neben Löschfahrzeugen der Feuerwehr sei auch ein Radlader des Technischen Hilfswerkes (THW) im Einsatz. Nachts werde das Personal reduziert und Brandwache gehalten. Am Tag gehe die Brandbekämpfung weiter.

Nach Angaben der Feuerwehr sind bisher etwa 200 Einsatzkräfte und 60 Fahrzeuge an der Brandbekämpfung beteiligt gewesen. Zwei Löschzüge und rund 20 Einsatzkräfte seien derzeit noch vor Ort, so Kolbe. Am Sonntag hatte die Feuerwehr auf Twitter mitgeteilt, dass es auf einer Fläche von etwa 4000 Quadratmetern noch immer viele Brandstellen in den Müllbergen gibt. Man hoffe auf Unterstützung durch einsetzenden Regen. Ein Regenguss am Sonntagnachmittag reichte allerdings nicht aus.

So sieht es nach dem Brand in der Recyclinganlage aus:

as Feuer an der Kossaer Straße im Stadtteil Seehausen war am späten Freitagnachmittag aus noch unbekannten Gründen ausgebrochen. Die Polizei will ihre Experten erst an den Ort des Geschehens bringen, wenn der Brand komplett gelöscht ist. Hinweise, wonach eine überhitzte Maschine den Brand ausgelöst haben könnte, bezeichnete eine Polizeisprecherin als „Mutmaßung“.

Laut Polizei brach das Feuer in einer Lagerhalle mit Papierresten aus. Aufgrund starken Windes dehnte sich der Brand auf eine zweite Halle aus, die genau wie die erste komplett in Flammen stand. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Auf Fotos war zu sehen, wie schwarzer Rauch über den Norden der Stadt zog. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang noch unklar.

