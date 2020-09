Leipzig

Die Bundespolizei warnt vor „lebensgefährlichem Leichtsinn“: Sieben Menschen sind am Dienstag in Leipzig beim illegalen Überqueren von Gleisanlagen erwischt worden. Bei einer Kontrolle an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet wurden die Personen im Alter zwischen zehn und 67 Jahren gestoppt und zur Rede gestellt, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten.

Fünf Personen seien an den Haltepunkten Karlsruher Straße und Liebertwolkwitz erwischt worden, wie sie über die Gleise liefen. Zwei Jugendliche ertappten die Beamten am Bahnhof Plagwitz. Meist nahmen die Fußgänger eine Abkürzung, um ein paar Minuten Zeit zu sparen, hieß es.

Beim Betreten der Gleise handelt es sich nach Polizeiangaben um eine Ordnungswidrigkeit, die mit Geldbußen geahndet wird. „Die Personen unterschätzten die Gefahren auf Bahnanlagen“, mahnt Bundespolizeisprecherin Yvonne Manger. „Züge nähern sich heute nahezu lautlos und mit hoher Geschwindigkeit. Der Bremsweg eines Zuges ist nicht allein aufgrund des hohen Gewichts um ein vielfaches höher als der, eines Autos. Und Züge können nicht ausweichen“, warnt Manger vor den Folgen eines Unfalls, die häufig tödlich sein können. Gleise sollten stets nur an dafür vorgesehen Stellen überquert werden.

